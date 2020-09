Barbat de culoare, impuscat mortal de politie in Los Angeles. Incidentul a fost urmat de proteste

Departamentul serifului sustine ca in jurul orei locale 15.15 doi politisti au incercat sa-l opreasca pe Kizzee, care se deplasa ilegal cu o bicicleta, dar atunci cand l-au abordat acesta a sarit de pe bicicleta si a fugit.Lt. Brandon Dean, din cadrul departamentului serifului din Los Angeles, a declarat presei ca politistii l-au ajuns in cele din urma pe barbat, iar cand s-au apropiat de el acesta l-ar fi lovit pe unul in fata si a aruncat o parte din hainele pe care le purta.In acel moment politistii "au observat ca in interiorul unui articol vestimentar pe care il aruncase era o arma de mana semiautomata" si amandoi au deschis focul, impuscandu-l pe tanarul afro-american de mai multe ori, a mai spus Dean. Anchetatorii au recuperat de la locul incidentului o arma de mana.Decesul barbatului a fost pronuntat la fata locului, iar o autopsie este programata sa aiba loc in cursul zilei de marti. Niciunul dintre cei doi politisti nu a fost ranit.Activistul Najee Ali, care reprezinta familia alaturi de avocatul Ben Crump, neaga insa ca Kizzee era o amenintare la momentul schimbului de focuri. "Sa fii in posesia unei arme si sa o folosesti, sa o ai in mana, sunt doua lucruri diferite", a spus Ali, precizand ca "el nu a indreptat arma" spre politisti.Familia a cerut departamentului serifului sa dea publicitatii numele politistilor implicati si ca ei sa fie "arestati si pusi sub acuzare".Moartea lui Kizzee intervine in contextul unor proteste publice dupa impuscarea pe 23 august a lui Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, si moartea, in luna mai, a lui George Floyd in Minneapolis, care a fost sufocat de un politist alb care i-a tinut genunchiul pe gat.Lt. Dean a precizat ca politistii urmeaza sa fie audiati si ca nu purtau camere de luat vederi asupra lor. Anchetatorii cerceteaza zona pentru a descoperi eventuale camere de luat vederi si le-au cerut celor care au facut inregistrari cu telefoanele sa vina la politie. Biroul Inspectorului general si procurorul districtual participa la investigatie.Dupa ce Dijon Kizzee a fost impuscat mortal, grupul de activisti Black Lives Matter L.A. a postat pe Twitter un apel la adunarea in zona. Luni seara se adunasera la fata locului in jur de 100 de demonstranti, potrivit unui post afiliat CNN, cerand sa se faca dreptate."De cate ori trebuie sa ne adunam aici, sa plangem pierderea fratilor si surorilor noastre?", a declarat un protestatar pentru KCBS/KCAL