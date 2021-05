Un barbat din India a condus 1.400 de kilometri fara oprire pentru a-i duce oxigen prietenului sau din copilarie, bolnav de COVID-19

Devandra Kumar Rai a primit un apel disperat, in noaptea de 25 aprilie, de la prietenul sau, Rajan Kumar Singh, care i-a spus ca nu mai are foarte mult oxigen in butelie si ca nu poate sa o reumple. Sistemul de sanatate din India nu mai face fata sutelor de mii de cazuri noi de COVID-19 zilnice. Nu mai exista locuri libere in spitale, nici butelii de oxigen, instalatii de reumplere a acestora sau medicamente."Rajan nu a reusit sa gaseasca niciun pat liber in spitalele din apropierea casei. A fost un apel de urgenta. Mi-a zis ca oxigenul lui este limitat si ca nu poate sa reumple butelia. Am plecat in 10 minute de acasa pentru a face rost de o butelie de oxigen", a declarat Rai pentru The Independent Mai intai a mers 100 de kilometri cu motocicleta pentru a face rost de oxigen."Pe 25 aprilie, la ora 15:00, am plecat cu o masina imprumutata de la un prieten si am condus fara oprire peste 1.400 de kilometri. Aveam la mine doar apa. Nu am luat pauza decat pentru a merge la toaleta. Am ajuns acasa la prietenul meu la noua dimineata, dupa o calatorie de 18 ore", a mai spus Rai.Cand a ajuns, prietenul sau mai avea oxigen doar pentru 10-15 minute, dupa care nivelul ar fi inceput sa scada. Atunci cand nivelul de oxigen din sange scade sub 94 este un semnal de alarma.Cateva zile mai tarziu, starea lui de sanatate s-a imbunatatit."Vorbim regulat la telefon, la fiecare cateva zile, dar nu il mai vazusem de trei ani. Ne-am nascut in acelasi spital, am facut scoala impreuna. Nu era nimic de intrebat pe nimeni. Prietenul meu avea nevoie de ajutorul meu si a trebuit sa vin", a mai spus Rai.