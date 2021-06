Un scotian si-a gasit portofelul dupa 20 de ani, exact in locul in care l-a pierdut

Ryan Seymour, din Lochgelly, Fife, Scotia si-a gasit portofelul impreuna cu toate cardurile sale bancare si cartea de identitate inca in interior.Tanarul de 37 de ani a fost in pubul din Dunfermline in 2001, pentru a petrecere cu prietenii sai. Atunci a pierdut portofelul cu 60 de lire sterline in interior.Ryan a fost socat cand a fost contactat de politisti pe Facebook in aprilie anul acesta pentru a-l informa ca i-a fost gasit portofelul, desi banii au fost furati. Portofelul a fost predat la politie de un trecator care il vazuse intr-un tufis.Ryan a distribuit sambata imagini cu portofelul uzat pe Twitter , scriind: "Ei bine doamnelor si domnisoarelor. Poate va amintiti acum cateva saptamani ca politia a luat legatura cu mine pentru a ma informa ca portofelul meu a fost gasit dupa 20 de ani. Bine. Aici este"