Barbat ucis de un urs polar in arhipelagul norvegian Svalbard

Incidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri intr-un camping aflat in apropiere de Longyearbyen, capitala acestui teritoriu, la o distanta de aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord.Grav ranit, barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a murit la scurt timp dupa atac, a precizat Biroul guvernatorului local intr-un comunicat.Cateva persoane aflate la fata locului au tras focuri de arma asupra ursului polar, care a fost gasit apoi mort in parcarea aeroportului local. In Svalbard, purtarea armelor de foc este recomandata imediat dupa iesirea din centrele urbane.Potrivit unui recensamant din 2015, arhipelagul Svalbard adaposteste aproximativ o mie de ursi polari, specie protejata din 1973.Pana la acest incident, cinci atacuri mortale comise asupra unor oameni au fost raportate incepand din 1971.Cel mai recent dintre ele data din 2011, cand un urs polar a atacat un grup de 14 persoane aflate in corturi in timpul unei calatorii organizate de Societatea scolilor britanice de explorare. Un tanar britanic in varsta de 17 ani a fost ucis si alti patru membri ai expeditiei au fost raniti, inainte ca animalul sa fie impuscat mortal.Potrivit expertilor, retragerea banchizei polare ii priveaza pe ursi de terenul lor favorit de vanatoare, unde se hranesc cu foci, si ii determina sa caute alte surse de hrana si sa se apropie astfel de zonele locuite de oameni.