Doi barbati vaccinati cu ambele doze de vaccin anticovid Pfizer-BioNtech au murit din cauza Covid

Cei doi barbati, potrivit unei surse medicale, au murit la Centrul Spitalicesc din Cayenne.Ei au fost vaccinati cu rapelul Pfizer-BionTech la sfarsitul lui februarie, precizeaza Agentia Regionala de Sanatate."Cele doua persoane prezentau antecedente cu grave comorbiditati si o stare de mare fragilitate. Una dintre ele prezenta o tulburare a sistemului imunitar susceptibila sa cauzeze un raspuns mai redus la vaccin", a precizat ARS din Guyana franceza.In aceasta comunitate franceza din America de Sud , expusa variantei braziliene a SARS-CoV-2, "prelevari sunt in curs de secventiere pentru a se afla tulpina virusului in cauza", anunta agentia."Esecul vaccinarii exista la toate tipurile de vaccin. Acest lucru depinde de starea sistemului imunitar al persoanei vaccinate", declara directorul Institutului Pasteur din Guyana, dr. Mirdad Kazanji, contactat de AFP.El considera ca "persoanele vaccinate pot eventual sa aiba virusuri care sa se dezvolte la nivelul cailor respiratorii si, eventual sa contamineze alte persoane" cu sistemul imunitar "fragilizat" si cu "factori mari de comorbiditate"."Insa, in cea mai mare parte a cazurilor, vaccinarea scade drastic numarul spitalizarilor si cazurilor grave", subliniaza el, exprimandu-si indoiala cu privire la faptul ca acest dublu deces "va incetini campania de vaccinare in Guyana".Virusologul deplange faptul ca "virusul este lasat sa circule" in Guyana, in pofida faptului ca acest teritoriu francez de afla "abia la inceputul celui de-al treilea val. Scolile sunt deschise, restaurantele sunt deschise, in cartiere sunt sigur ca oamenii nu respcta nici purtarea mastii si nici distantarea" fizica.In Guyana, in orasele cele mai afectate, o interdictie de circulatie pe timpul noptii se afla in vigoare de la ora loala 19.00 la ora locala 5.00 in timpul saptamanii si de sambata la ora locala 19.00 si pana lunea lo ora locala 5.00.Vaccinarea este accesibila tuturor adultilor in varsta de peste 18 ani, intr-o atmosfera de neincredere, majoritara.Pana la 18 aprilie, 2,5% din populatia Guyanei franceze a fost vaccinata cu ambele doze de vaccin - 7.314 din cei aproximativ 300.000 de locuitori. -, iar 5,5% din populati a fost vaccinata cu o doza de vaccin anticovid.