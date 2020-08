Barierele plutitoare nu sunt o solutie pentru problema plasticului din oceane (studiu)

"Tehnologii precum cele propuse de proiectul Ocean Cleanup nu ne vor ajuta sa rezolvam problema plasticului", a declarat Agostino Merico de la Centrul Leibniz pentru Studii Marine Tropicale, cu sediul in orasul german Bremen."Trebuie sa regandim de urgenta modul in care producem, consumam si aruncam materialele plastice si modul in care putem promova alternative sustenabile", a spus Merico, coautor al studiului publicat in jurnalul Science of the Total Environment.Mai multe initiative private, precum cea a organizatiei olandeze Ocean Cleanup, elimina deseuri din oceane cu ajutorul barierelor plutitoare. Dar, oricat de admirabile, acestea nu rezolva problema mai ampla, sustin oamenii de stiinta.Se estimeaza ca 399.000 de tone de plastic plutesc la suprafata oceanelor, o cantitate care se asteapta sa se dubleze pana in 2052. Alte multe milioane de tone se afla in ape mai adanci.Aceasta este o amenintare majora pentru ecosistemele marine la nivel mondial. Pestii si alte vietuitoare marine ingereaza plastic, adesea cu consecinte fatale.Cand plasticul se descompune, substantele toxice pot patrunde in mediul marin si in cele din urma ajung sa fie absorbite de oameni.Prin realizarea unor modele asupra efectelor a doua sute de bariere plutitoare care colecteaza plastic pe o perioada de 130 de ani, autorii studiului au descoperit ca aceste dispozitive ar putea elimina putin peste 5% din totalul estimat la nivel mondial."Avand in vedere cantitatile uriase de deseuri de plastic care polueaza continuu oceanele, aceasta este o contributie destul de mica", a declarat un alt coautor al studiului, Soenke Hohn, de la acelasi centru.Oamenii de stiinta isi fac de asemenea griji ca astfel de eforturi de colectare vor fi considerate o justificare pentru poluarea suplimentara si ridica semne de intrebare in legatura cu drumul deseurilor odata ce sunt eliminate din mare."Exista o singura solutie: trebuie sa incetam sa producem materiale plastice si sa promovam solutii alternative, mai durabile, precum utilizarea materialelor biodegradabile", a subliniat Merico.La acest studiu au participat de asemenea cercetatori de la Universitatea Jacobs, Institutul Leibniz pentru Studii Zoologice din Berlin, Universitatea Exeter din Marea Britanie si de la organizatia Making Oceans Plastic Free.