Barurile din Barcelona au fost redeschise luni dupa o pauza de cinci saptamani

Furnizorii catalani impingeau luni dimineata carucioare cu articole de bacanie, iar angajatii purtand masti sanitare asezau mesele de pe terasele barurilor si din interiorul restaurantelor la distanta regulamentara, pe masura ce clientii comandau cafea si cornuri."Oamenii din cartier se bucura sa vada ca barurile au fost redeschise, ne intrebau in fiecare zi despre acest moment si asteptau cu nerabdare ziua de luni", a declarat Eduardo de Vincenzo, proprietarul in varsta de 68 de ani al unui restaurant local.Catalonia a fost prima regiune spaniola care a decis inchiderea completa a barurilor si a restaurantelor sale in timpul celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, la jumatatea lunii octombrie si, totodata, prima regiune spaniola care a redeschis aceste stabilimente pe masura ce rata de infectare a scazut.Interdictia de deplasare pe timpul noptii a ramas insa in vigoare, iar o serie de restrictii stricte continua sa se aplice in restul Spaniei, la fel ca in cea mai mare parte a Europei.Catalonia si-a redeschis de asemenea teatrele, cinematografele, salile de concerte si arenele sportive in aer liber, cu respectarea unui grad de ocupare de cel mult 50%.Insa, dupa spaima cauzata de a doua inchidere a acestui sector de activitate pe parcursul anului 2020, proprietarii catalani de baruri si restaurante nu se declara prea optimisti, in special din cauza faptului ca localurile lor trebuie in continuare sa se inchida la ora locala 21:30."E foarte greu, pentru ca avem de platit taxe, trebuie sa platim totul, apoi mai avem si datorii. Inainte, nu datoram nimic, dar acum datoram bani. Este trista realitate si cred ca asta se intampla pe intreaga planeta", a adaugat Eduardo de Vincenzo.Susana Rubio, managerul unei alte cafenele din Barcelona, spune ca inchiderea acestui sector a avut un impact negativ asupra veniturilor tuturor angajatilor si ea se asteapta ca afacerile de profil sa aiba de suferit pentru inca o anumita perioada, dupa ce pandemia de coronavirus a afectat grav turismul din Spania, care ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai vizitate tari din lume."Este un proces foarte lent... daca nu exista turism, vanzarile noastre scad la jumatate", a spus ea.Spania, care a raportat peste 1,55 milioane de cazuri de COVID-19 - al doilea bilant din Europa dupa Franta - si 42.619 de decese, a decretat stare de urgenta pentru sase luni la sfarsitul lunii octombrie, oferind regiunilor sale sustinerea legala de care acestea aveau nevoie pentru a impune interdictii de deplasare pe timpul noptii si restrictii de calatorie.In Spania, cazurile noi de infectare raportate in ultimele 14 zile au scazut la 419 de cazuri la 100.000 de persoane vineri, in comparatie cu 530 la 100.000 de persoane in prima saptamana a lunii noiembrie. In Catalonia, acest indicator a scazut la 390 de cazuri la 100.000 de persoane.Citeste si: Spania adopta o masura extrema: stare de urgenta pana pe 9 mai 2021