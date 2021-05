Siria: Presedintele Bashar al-Assad a fost reales pentru sapte ani. Procentul urias obtinut

#BREAKING Assad says Western criticism of Syria vote has 'zero value' pic.twitter.com/C6wvHJbpfJ - AFP News Agency (@AFP) May 26, 2021

Ceilalti doi contracandidati la scrutinul de miercuri, Abdallah Salloum Abdallah, fost ministru si parlamentar, si Mahmoud Marei, membru al opozitiei tolerate de guvern, au obtinut 1.5%, respectiv 3.3% din voturi.Intr-o tara devastata de razboi din 2011, 14.2 milioane de persoane au participat la vot, ceea ce inseamna o rata de participare de 76.64%.Alegerile au fost organizate in zonele controlate de regim, adica doua treimi din teritoriul Siriei, precum si in unele ambasade din strainatate.In 2014, Assad a obtinut peste 88% din voturi, conform rezultatelor oficiale.Statele occidentale au calificat alegerile ca nefiind libere si corecte, iar opozitia siriana a denuntat o "mascarada".Cu o campanie electorala desfasurata sub lozinca "Speranta prin munca", Bashar al-Assad a urmarit sa se impuna ca singurul arhitect al unei reconstructii de care Siria are disperata nevoie."Bashar al-Assad este o personalitate unica si complexa. De fiecare data cand l-am intalnit a fost calm, chiar si in cele mai critice si mai dificile momente ale razboiului", a declarat un reporter, sub protectia anonimatului."Acestea sunt exact caracteristicile tatalui sau", Hafez al-Assad, care a condus Siria cu un pumn de fier timp de 30 de ani, a adaugat el. Bashar al-Assad "a reusit sa se faca indispensabil. In politica, este important sa stii cum sa refaci cartile si el a stiut sa stapaneasca jocul", a mai declarat jurnalistul.