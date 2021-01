VIDEO Bataie cu bulgari de zapada in centrul Madridului, dupa cea mai puternica ninsoare din ultimele decenii

Filmarea a devenit imediat virala, internautii observand bucuria oamenilor de a avea, in sfarsit, zapada.Cu toate acestea, situatia este dramatica in alte parti ale Spaniei. Aeroportul din Madrid a fost inchis vineri seara, iar persoane pe schiuri puteau fi zarite pe Gran Via, in mod normal una dintre cele mai aglomerate strazi din capitala.Cel putin 50 de zboruri catre Madrid, Malaga, Tenerife si Ceuta, un teritoriu spaniol din Africa de Nord, au fost anulate, a indicat Aena, autoritatea care administreaza aeroporturile din Spania.O femeie a murit dupa ce a ramas blocata in masina, cand un rau a iesit din matca, langa Malaga, in sudul Spaniei, iar o persoana fara adapost a murit inghetata in orasul estic Calatayud, au precizat autoritatile."Sa evitam calatoriile si sa urmam indicatiile serviciilor de urgenta", a recomandat pe Twitter premierul Pedro Sanchez. "Sa fim extrem de atenti cu furtuna #Filomena", a adaugat acesta.Agentia Metereologica de Stat a declarat ca ninsorile aduse de Filomena la Madrid sunt cele mai semnificative inregistrate in capitala din 1971.Armata a fost mobilizata pentru salvarea a sute de soferi ramasi blocati ore in sir pe drumurile din jurul Madridului. "Continuam salvarea vehiculelor de pe A4, A5, M40 si M607", a scris pe Twitter Unitatea pentru Urgente Militare, care a desfasurat 147 de militari.Meteorologii au plasat sub alerta rosie Madridul si alte patru regiuni sambata, fiind prognozate in continuare caderi abundente de zapada.Citeste si: Planurile lui Nicusor Dan pentru Casa Radio, una dintre cladirile fantoma ale Capitalei