BBC a primit peste 18.600 de reclamatii pentru folosirea unei insulte rasiste in timpul unui program de stiri

Cuvantul a fost folosit intr-o interventie despre un atac rasist petrecut in Bristol, transmis pe 29 iulie de Points West si BBC News Channel.Victima a fost un lucrator sanitar si rapper in varsta de 21 de ani, cunoscut drept K-Dogg. El a fost lovit de o masina pe 22 iulie, in timp ce se indrepta spre statia de autobuz de la locul de munca, spitalul Southmead din Bristol. El a fost grav ranit.Politia a spus ca accidentul este tratat ca incident agravat de ura rasiala din cauza limbajului folosit de cei aflati in masina. Un al patrulea barbat a fost arestat marti sub suspiciunea de tentativa de omor.Corporatia a aparat folosirea cuvantului, dar a acceptat ca provoaca o ofensa.Ofcom, autoritatea care reglementeaza audiovizualul in Marea Britanie, a spus ca a primit 384 de plangeri privind reportajul.BBC a anuntat ca a primit 18.656 de reclamatii pana pe 2 august.Astfel, acesta este pentru BBC al doilea cel mai reclamat incident de cand compania a inceput sa foloseasca actualul sistem, in 2017.In luna mai, monologul din deschiderea "Newsnight", despre Dominic Cummings, a primit 23.674 de reclamatii.Inainte de 2017, dintre programele BBC, cele mai multe plangeri - 55.000 - au vizat "Jerry Springer: The Opera"."Cuvantul este foarte jignitor si acceptam si intelegem de ce oamenii au fost deranjati de folosirea lui. Decizia de a-l folosi nu a fost luata usor si fara a cantari considerabil: eram constienti ca va ofensa", a transmis BBC.Reteaua de televiziune a primit alte 417 reclamatii pentru folosirea aceluiasi cuvant intr-un program cu tema istorica.Istoricul Lucy Worsley, care prezinta "American History's Biggest Fibs", s-a scuzat pentru folosirea cuvantului in programul BBC.