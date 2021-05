Un bebelus a supravietuit dupa ce a cazut de la etajul cinci

Baietelul este in stare foarte grava, a suferit un traumatism cranian, are un brat rupt si mai multe vanatai. Copilul , care se juca cu sora lui mai mare, a cazut pe niste tufisuri si apoi pe pamant, fapt care i-ar fi amortizat caderea. Un vecin a alertat jandarmii inainte ca pompierii sa ajunga urgent la fata locului. Cand au ajuns, copilul plangea si era constient. Baietelul a fost dus mai intai la centrul spitalului Montbrison apoi a fost transportat cu elicopterul la camera de urgenta pediatrica de la CHU Nord din Saint-Etienne.Starea lui este considerata a fi foarte grava.Mama, o femeie de 32 de ani in stare de soc, a fost preluata de pompieri. Jandarmeria din Loire a deschis o ancheta pentru a stabili succesiunea precisa a evenimentelor.