Beijing: 10 cartiere noi au fost plasate in carantina, dupa aparitia mai multor cazuri de COVID-19

Autoritatile chineze au descoperit noi cazuri de contaminare intr-o piata angro din nord-vestul capitalei, in districtul Haidian, dupa ce inchisesera deja saptamana trecuta o gigantica piata de produse proaspete din sudul metropolei, in districtul Fengtai. Unsprezece cartiere rezidentiale au fost plasate in carantina in acest sector.Dupa ce a reusit practic sa controleze epidemia incepand din luna martie, China , unde COVID-19 a aparut la sfarsitul anului 2019, s-a confruntat weekendul trecut cu o reaparitie a numarului de cazuri de contaminare, centrata in jurul uriasei piete din Xinfadi, in sudul capitalei.Piata a fost inchisa, cu exceptia sectorului dedicat fructelor si legumelor.Autoritatile locale au demarat o masiva campanie de testare a lucratorilor din piata si a vizitatorilor, precum si a locuitorilor din acel sector, din care peste 10.000 au fost deja testati.In ultimele 24 de ore, 49 de cazuri noi au fost inregistrate in toata tara, dintre care 36 la Beijing, o metropola cu peste 20 de milioane de locuitori, pana in prezent relativ scutita de epidemie.Incepand de vineri, Beijingul a inregistrat 75 de cazuri noi de contaminare, ceea ce a determinat autoritatile din mai multe orase sa isi sfatuiasca rezidentii sa evite capitala.De asemenea, trei cazuri de COVID-19 au fost anuntate luni in provincia vecina Hebei.Celelalte zece cazuri au fost descoperite la persoane care proveneau din alte tari.La nivel national, au fost recenzate si 18 cazuri asimptomatice, insa guvernul nu include aceste cazuri in statisticile sale totale.In total, China a inregistrat de la inceputul epidemiei peste 83.000 de cazuri de contaminare, dintre care 4.634 fatale.