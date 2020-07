Beijing International Film Festival va avea loc in ciuda cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus

Nu au fost comunicate detalii legat de structura, programul si spatiul unde va avea loc cea de-a zecea editie a festivalului, potrivit Variety.Presa locala a raportat ca organizatorii au lansat un videoclip care cuprinde mesaje de felicitare din partea actritei Zhou Xun, regizorului Lu Chan si cineastului danez Bille August.Cinematografele din China au putut fi redeschise in urma cu zece zile, dupa sase luni. Primele sali care si-au reluat activitatea au fost cele din zonele cu risc scazut de contaminare, iar cele din capitala au fost redeschise in weekend.Alte doua festivaluri de film din China urmeaza sa aiba loc anul acesta - Shanghai IFF si First Festival din Xining.China a raportat miercuri 101 de noi cazuri de Covid-19, cel mai mare numar din ultimele trei luni. Cele mai multe cazuri noi au fost inregistrate in regiunea Xinjiang.Totalul contaminarilor inregistrat in China, unde a fost descoperit noul coronavirus la finalul anului trecut, este de 87.108, iar 4.658 de oameni au murit, potrivit datelor Johns Hopkins University.