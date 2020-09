Beirut: Peste o tona de dispozitive pirotehnice gasite de armata libaneza in portul devastat de explozie

"In cadrul operatiunilor de evaluare efectuate de armata libaneza, au fost gasite 1,32 de tone de dispozitive pirotehnice aranjate in 120 de cutii si depozitate intr-un depozit", indica un comunicat."Genistii militari le-au retras imediat din port, dupa care au fost distruse pe un teren care apartine armatei", se arata in comunicat.Exploziile din 4 august din portul Beirutului au fost cauzate, potrivit explicatiilor oficiale, de incendiul unei cantitati uriase de nitrat de amoniu stocate de sapte ani fara masuri de siguranta intr-un depozit din port.