Beirut prelungeste starea de urgenta pana la 18 septembrie

Starea de urgenta a fost instituita a doua zi dupa explozie de guvernul de acum demisionar al premierului Hassane Diab. Parlamentul a validat deja decizia privind prelungirea starii de urgenta, care confera autoritatilor 'putere militara suprema' asupra tuturor fortelor de securitate din tara si responsabilitatea mentinerii ordinii in aceasta perioada.Circulara semnata de Makkiye precizeaza ca decizia a fost luata 'avand in vedere situatia actuala din teren' dupa 'demisia guvernului care nu a putut aborda problema in Consiliul de ministri' si pe 'baza acordului exceptional al presedintelui Republicii si premierului'.Deflagratia din portul din Beirut s-a soldat cu 180 de morti, peste 6.500 de raniti, iar 300.000 de persoane au ramas fara adapost, conform unui bilant inca provizoriu. Potrivit directorului regional al UNICEF pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord, Ted Chaiban, aceasta a afectat, de asemenea, mii de copii si a avariat in jur de 120 de scoli.