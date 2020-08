Belarus: Autoritatile retrag acreditarea mai multor jurnalisti ai unor media straine

Potrivit purtatorului de cuvant al diplomatiei belaruse, Anatoli Glaz, decizia a fost luata pe baza unei recomandari a Comisiei interministeriale de lupta impotriva extremismului si terorismului.El nu a precizat cati jurnalisti sunt vizati de aceasta masura, insa media straine, intre care BBC si Radio Liberty, au informat despre retragerea acreditarii in cazul mai multor jurnalisti ai lor."Ministerul Afacerilor Externe belarus m-a sunat si m-a informat despre anularea acreditarii mele si a acreditarii uneia dintre colegele mele in calitate de corespondenti ai BBC. Mi-au cerut sa imi predau legitimatia", a spus pentru AFP jurnalista Tatiana Melniciuc.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, la putere din 1994, se confrunta cu o miscare inedita de contestare dupa alegerile de la 9 august, care l-au dat castigator cu 80% din sufragii si pe care opozitia le-a denuntat ca fiind frauduloase.Opozitia, a carei lidera, Svetlana Tihanovskaia, s-a refugiat in Lituania, a organizat doua manifestatii uriase la 16 si 23 august si pregateste o noua actiune de amploare pentru duminica.Rezultatele alegerilor prezidentiale au fost respinse de Uniunea Europeana, care pregateste sanctiuni impotriva unor inalti reprezentanti ai regimului belarus si i-a cerut lui Aleksandr Lukasenko sa dialogheze cu opozitia.Lukasenko a refuzat in schimb orice concesie si denunta un complot occidental menit a-l inlatura de la putere.Primele manifestatii din Belarus dupa alegerile de la 9 august au fost reprimate prin forta. Trei persoane au murit, mai multe zeci au fost ranite si peste 7.000 au fost arestate.Jurnalistii care lucreaza in Belarus au fost supusi presiunilor si unor scurte retineri.