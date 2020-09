Belarus: Lidera opozitiei cere UE sa boicoteze financiar guvernul de la Minsk

"Niciun ban pe care domnul Lukasenko il poate obtine acum nu va merge la oamenii din Belarus", a declarat Tihanovskaia in fata presei dupa intalnirea sa cu ministrii de externe din UE, seful diplomatiei europene Josep Borrell si presedintele Parlamentului European, David Sassoli.De partea sa, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat respectiva intalnire. "In privinta situatiei din Belarus, aceasta intalnire este impotriva obiectivului de reinstaurare a stabilitatii", a spus reprezentanta diplomatiei ruse.Premierul belarus Roman Golovcenko a afirmat recent ca Occidentul incearca sa amplifice haosul din Belarus. "Tara noastra se confrunta cu o presiune externa fara precedent", a spus el.Alegerile prezidentiale din Belarus desfasurate in 9 august, despre care opozitia este convinsa ca au fost fraudate pentru a-i asigura lui Aleksandr Lukasenko al saselea mandat consecutiv, au fost urmate de ample proteste, care de multe ori au degenerat in violente.Refugiata in Lituania, Svetlana Tihanovskaia, care s-a plasat pe pozitia secunda conform rezultatelor oficiale ale scrutinului, si-a propus sa faca lobby pentru a obtine sprijin din partea ONU si a altor organizatii, in vederea unei tranzitii pasnice a puterii in Belarus.