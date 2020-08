Belarus: Lukasenko, huiduit de muncitorii unei uzine de automobile. I-au cerut sefului de stat sa demisioneze

"Multumesc, am spus ce aveam de spus, acum puteti striga Demisia", a afirmat Lukasenko la finalul discursului, vizibil enervat, informeaza AFP.Lukasenko a ajuns la fabrica MZKT cu elicopterul, acolo aflandu-se sute de protestari, care fluturau drapelul rosu si alb al opozitiei si scandau sloganuri ostile.Sfidator, Lukasenko a repetat ca nu va pleca de la putere: "Niciodata nu voi face ceva sub presiune. Atat timp cat nu ma ucideti, nu vor fi alegeri".El a nuantat si a spus ca este pregatit sa organizeze noi alegeri dupa adoptarea unei noi Constitutii: "Sa facem referendum, sa adoptam Constitutia si voi transmite puterea. Dar nu sub presiunea strazii".Sute de manifestanti, numerosi veniti de la uzine din Minski, s-au strans in fata sediului televiziunii publice, pazit de fortele de ordine.Luni dimineata, Svetlana Tikhanovskaia a asigurat, intr-o inregistrate video transmisa din Lituania, ca este pregatita sa devina "lider national" si sa guverneze tara.Ea a cerut eliberarea manifestantilor retinuti saptamana trecuta si anchete in cazul celor care au ordonat represiunea.Presedintele Belarusului de 26 de ani, Lukasenko a fost reales recent, conform autoritatilor cu aproximativ 80 la suta din totalul voturilor. Rezultatul alegerilor este contestat de belarusi, care au iesit in strada in fiecare zi pentru a protesta.