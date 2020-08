Belarus: Lukasenko ordona guvernului sa puna capat tulburarilor si sa intareasca frontierele

"Nu trebuie sa mai avem tulburari la Minsk. Oamenii sunt obositi si cer pace si liniste", a declarat Lukasenko, dupa o reuniune a Consiliului de Securitate din Belarus, potrivit informatiilor transmise de agentia de stat Belta."Majoritatea zdrobitoare a populatiei este obisnuita sa traiasca intr-o tara calma si trebuie sa aducem din nou calmul in aceasta tara", a adaugat el, pe fondul manifestatiilor cotidiene ale opozitiei.El a ordonat, de asemenea, intarirea controalelor la frontiere "pentru a impiedica militanti, arme, munitii sau bani provenind din alte tari sa intre in Belarus pentru a finanta revoltele".Lukasenko a mai cerut armatei sa acorde "o atentie speciala miscarilor de trupe ale NATO pe teritoriul Poloniei si al Lituaniei", doua tari frontaliere cu Belarus. El a adaugat ca aceasta nu trebuie "sa ezite sa dirijeze fortele armate si echipamentele in directia miscarilor lor".De asemenea, el a cerut guvernului "sa se asigure de buna functionare a intreprinderilor" dupa ce opozitia a lansat un apel la greva urmat in mai multe industrii vitale pentru economia belarusa.Declarat oficial invingator cu peste 80% din voturi la finalul alegerilor prezidentiale contestate, Lukasenko, la putere din 1994, se confrunta cu o presiune in crestere atat in Belarus, cat si in strainatate. El a respins in mai multe randuri ideea unei plecari de la putere.