Belarus: Mii de persoane au participat la inmormantarea unui protestatar din Minsk, ucis in urma manifestatiilor dupa realegerea lui Lukasenko

Sustinatorii opozitiei au fost prezenti la Minsk, sambata, unde au depus flori, au avut pancarte si au cerut demisia presedintelui.Protestele in masa au izbucnit dupa ce presedintele Aleksandr Lukasenko a revendicat victoria la votul din 9 august. Comisia electorala a anuntat ca Lukasenko, la putere din 1994, a obtinut 80,1% din voturi, iar principala candidata a opozitiei, Svetlana Tikhanovskaia, 10,12%.Dar Tikhanovskaia insista asupra faptului ca voturile nu au fost numarate in mod corespunzator. Mii de oameni au fluturat steaguri, au aprins lumanari si au pus flori la locul din apropierea statiei de metrou unde a murit luni Aleksandr Taraikovski. Altii au tinut poze cu protestatarii raniti, in timp ce soferii s-au alaturat si au claxonat.Multi sustinatori ai opozitiei au scandat "Pleaca!" - un apel la demisia presedintelui Lukasenko - iar unii au purtat semne cu sloganuri impotriva violentei politiei.Circumstantele mortii lui Taraikovski sunt neclare. Oficialii spun ca a murit atunci cand un dispozitiv exploziv i-a explodat in mana in timpul unui protest, dar sustinatorii opozitiei contesta acest lucru.Duminica, la Minsk, este programt un "mars pentru libertate", la o saptamana dupa alegerile contestate.