Belarus: Sute de studenti au protestat impotriva lui Lukasenko, in prima zi a noului an scolar

Agenti ai fortelor anti-revolta au arestat vreo zece dintre acesti studenti in timp ce ei incercau sa formeze un lant uman in centrul Minskului, capitala fostei republici sovietice. "Fascistilor", "Acesta este orasul nostru", "Credem, putem, invingem", scandau studentii.Manifestatia, organizata la 1 septembrie, ziua cand in mod traditional incepe noul an scolar in toata fosta Uniune Sovietica, i-a reunit pe studentii mai multor institutii universitare din Minsk.Tineretul belarus constituie unul dintre pilonii mobilizarii impotriva lui Aleksandr Lukasenko, 66 de ani, dupa realegerea lui considerata frauduloasa de catre adversarii sai, la 9 august.Acest scrutin a declansat un inedit val de contestare impotriva liderului autoritar, aflat la putere din 1994, ce a culminat trei duminici la rand cu manifestatii la care au participat circa 100.000 de persoane doar la Minsk.Autoritatile belaruse au respins dialogul cu opozitia si au arestat numerosi politicieni, grevisti si jurnalisti. Cu toate acestea, ele nu au reprimat in mod violent protestele, cum au facut in primele zile ale contestarii, soldate atunci cu trei morti si zeci de raniti.Pana acum, Aleksandr Lukasenko a propus doar un vag proiect de reforma constitutionala pentru a iesi din criza, calificandu-i in acelasi timp pe manifestanti drept "sobolani" si aparand cu vesta antiglont si tinand o arma automata in mana la resedinta sa din Minsk, nu departe de manifestatiile opozitiei.