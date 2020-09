Belarus: UE cere ''eliberarea imediata'' a opozantilor inchisi

"UE asteapta din partea autoritatilor belaruse sa asigure eliberarea imediata a tuturor persoanelor inchise pentru motive politice inainte si dupa alegerile prezidentiale falsificate de la 9 august", a scris Josep Borrell intr-un comunicat.Anterior Germania a cerut sa fie informata unde se afla opozanta belarusa Maria Kolesnikova, care potrivit anturajului sau a fost ''rapita'' luni dimineata, a declarat ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, citat de AFP."Suntem foarte preocupati de situatia dnei Kolesnikova", a subliniat intr-un interviu pentru Bild Heiko Maas, in contextul in care Germania asigura presedintia prin rotatie a Consiliului UE. "Cerem sa stim unde se afla si eliberarea tuturor detinutilor politici in Belarus", a adaugat el."Arestarile repetate si represiunea, in primul rand impotriva unor membri ai 'consiliului de coordonare' (al opozitiei belaruse - n.r.), sunt inacceptabile", a adaugat ministrul din guvernul Angelei Merkel.