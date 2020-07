Belgia a anuntat noi masuri restrictive, incepand de sambata. Masaca va fi obligatorie in orice loc foarte frecventat

Masca era deja obligatorie din 11 iulie in transportul in comun, in magazine, in cinematografe, in lacasurile de cult sau in muzee si biblioteci.Zonele "extrem de frecventate" unde va trebui de acum sa se poarte masca vor fi definite de autoritatile locale.In ceea ce priveste hotelurile, cafenelele si restaurantele, purtatul mastii nu va fi obligatoriu la masa.In schimb, clientii vor trebui sa comunice o adresa de e-mail sau un numar de telefon pentru a permite a monitorizare in caz de contaminare.Mai general, "trebuie sa fim capabili sa enumeram persoanele pe care le-am vazut in ultima saptamana", a afirmat premierul Sophie Wilmes in cadrul unei conferinte de presa.Belgienii au in prezent permisiunea de a vedea 15 persoane pe saptamana, insa "aceasta bula de 15 nu este definitiva si mentinerea sa in viitor va depinde de comportamentul fiecaruia", a explicat sefa guvernului."Anuntul unei inaspriri a regulilor este o lovitura dura pentru moralul nostru, dar preferam sa luam masuri astazi decat sa regretam maine", a subliniat ea.In afara de purtarea mastii, Sophie Wilmes a anuntat ca "targurile si saloanele nu vor putea fi reluate deocamdata". "Luam in considerare o reluare a activitatilor de la 1 septembrie, sub rezerva unei monitorizari extrem de stricte", a precizat ea.In privinta magazinelor de noapte, ele vor trebui sa se inchida la ora 22.00, pentru a evita adunarile de risc, deoarece "am constatat dificultati in ceea ce se intampla in jurul acestor magazine de noapte", a explicat prim-ministrul.In Belgia , numarul de noi infectari in cursul perioadei 13-19 iulie a crescut cu 91%, cu o medie de 193 de cazuri depistate pe zi, comparativ cu 101 saptamana trecuta.64.627 de cazuri au fost raportate si 9.808 decese au fost raportate de la inceputul pandemiei pana in prezent in aceasta tara."Chiar daca ultimele cifre privind epidemia nu ar trebui sa ne produca panica, ele ar trebui luate totusi foarte in serios", a atras atentia Sophie Wilmes."O inmultire a contaminarilor este parte integranta din procesul de relaxare (...) Nu este anormal, dar trebuie sa ramana sub control", a adaugat ea."Contrapartida regasirii libertatilor noastre este prudenta absoluta. Altfel, ne luam riscul de a fi nevoiti sa reintroducem masuri extrem de dure", a mai subliniat ea.Belgia este una dintre tarile cu numar mare de decese cauzate de COVID-19 raportat la populatia sa, cu 85 de morti la 100.000 de locuitori.Bilantul realizat de autoritatile belgiene cu decesele legate de coronavirus este unul dintre cele mai exhaustive din lume, deoarece sunt integrate si decesele potentiale legate de virus fara ca acest lucru sa poata fi dovedit printr-un test