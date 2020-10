Belgia ar putea ramane fara locuri la terapie intensiva in doua saptamani, anunta un oficial

Tara cu 11 milioane de locuitori, Belgia are a doua cea mai ridicata rata de infectare pe cap de locuitor din Europa, dupa Republica Ceha. Numarul de noi cazuri s-a dublat la fiecare 13 zile si a atins un varf de peste 18.000 la 20 octombrie, o crestere de aproape zece ori fata de varful din timpul valului din primavara al pandemiei.Numarul de pacienti de la unitatile de terapie intensiva se dubleaza la fiecare opt zile - pana la 757 duminica -, numarul total al persoanelor internate in spital fiind de 4.827.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Yves Van Laethem, a declarat intr-o conferinta de presa ca, in Belgia, capacitatea de 2.000 de paturi la terapie intensiva ar putea fi ocupata in doua saptamani daca actualul ritm de inmultire a cazurilor continua."In urmatoarele patru zile, pana la sfarsitul saptamanii, ar urma sa trecem de pragul de 1.000 de pacienti la terapie intensiva", a spus Van Laethem."Daca aceasta curba nu se va schimba prin comportamentul nostru, ar urma sa ajungem la 2.000 de pacienti la terapie intensiva in doua saptamani, capacitatea noastra maxima", a adaugat el.Regiunea Bruxelles, una dintre cele mai afectate din Europa, a dispus sambata ca toate centrele sportive si institutiile culturale sa se inchida, iar intervalul de interdictie de circulatie este mai mare incepand de luni.Tot luni, 590 de persoane erau internate in spital, la fel ca in perioada de varf a primului val, in martie-aprilie.Belgia a avut saptamana trecuta o medie zilnica de 1.288 de noi infectari cu COVID-19 la 100.000 de locuitori. Cu un total de 10.810 morti, are una dintre cele mai ridicate rate de deces pe cap de locuitor din lume.