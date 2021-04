Belgia lasa garda jos in privinta restrictiilor de pandemie

"Am ales o deschidere prudenta, dar realista", a declarat premierul belgian Alexander De Croo intr-o conferinta de presa.Luni, 19 aprilie, scolile se vor redeschide pentru copiii cu varsta de pana la 14 ani. Pentru tinerii intre 14 si 18 ani va functiona sistemul jumatate la scoala, cealalta jumatate acasa.Tot azi e programata si redeschiderea frontierelor, pentru calatoriile in UE, care raman totusi nerecomandate. Politia va continua sa verifice daca calatorii au completat formularul obligatoriu de localizare a pasagerilor.De asemenea, calatoria catre zonele rosii ramane interzisa, iar cei care se intorc dintr-o astfel de zona vor trebui sa intre in carantina, fie ca sunt vaccinati sau nu.Pe 26 aprilie, magazinele se vor redeschide, fara programarea actuala necesara, iar saloanele de ingrijire, gen coafor, isi vor redeschide usile. Vor fi posibile si intalnirile a cate zece persoane, in loc de patru cat sunt acum."Celelalte faze vor depinde de vaccinarea si responsabilitatea cetatenilor", a spus De Croo, adaugand ca sapte din zece persoane cu varsta peste 65 de ani sunt deja vaccinate.La 8 mai, barurile si restaurantele isi pot redeschide terasele, dar nu dupa miezul noptii, in vreme ce activitatile culturale si religioase vor fi permise in exterior, cu maximum 50 de participanti.