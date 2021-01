Ben Affleck va regiza "Keeper of the Lost Cities" pentru Disney. Celebrul actor pregateste si alte proiecte importante

Affleck va regiza si produce proiectul, va adapta scenariul impreuna cu Kate Gritmon, iar Madison Ainley va fi producator executiv, potrivit Deadline.Serialul "Keeper of the Lost Cities" o are in centru pe Sophie, o fata in varsta de 12 ani, cu puteri telepatice, care cauta raspunsuri despre abilitatile sale tinute secret, afland ca de fapt nu este om, ci vine dintr-o alta lume care exista simultan cu a noastra.Actorul si regizorul, care a jucat anul trecut in drama "The Way Back", a incheiat recent filmarile pentru "The Last Duel", regizat de Ridley Scott, si pentru thrilerul psihologic "Deep Water", in care joaca alaturi de Ana De Armas.Affleck a mai semnat regia pentru "Gone Baby Gone", "The Town", "Live By Night" si "Argo", care a fost recompensat cu Oscar . El a primit primul trofeu al Academiei americane in 1997, pentru scenariul "Good Will Hunting" scris impreuna cu Matt Damon.In luna august a anului trecut, a semnat pentru a regiza si produce "The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood", despre filmul clasic "Chinatown". Affleck va adapta cartea lui Sam Wasson, va regiza filmul si il va produce impreuna cu Lorne Michaels, creatorul "Saturday Night Live".CITESTE SI: