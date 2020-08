Benjamin Netanyahu: Israelul discuta in secreti cu numerosi lideri arabi pentru normalizarea relatiilor

Netanyahu a discutat deja cu responsabili ai Sudanului, Ciadului si Omanului, intrevederi ce se numara printre cele care au avut parte de "publicitate", insa "exista mult mai multe intrevederi ne-mediatizate cu lideri arabi si musulmani pentru normalizarea relatiilor cu statul Israel", a declarat Netanyahu in timpul unei conferinte de presa la Ierusalim, alaturi de Jared Kushner, consilier al Casei Albe si ginerele presedintelui american Donald Trump Premierul israelian nu a dezvaluit identitatea altor tari cu care a discutat despre o posibila normalizare a relatiilor cu Israelul.Statul israelian incearca in prezent sa extinda la alte tari din regiune acordul de normalizare anuntat pe 13 august cu Emiratele Arabe Unite."Progresele de astazi vor fi norme maine, ele vor deschide calea altor tari care doresc sa-si normalizeze relatiile cu Israelul", a adaugat Netanyahu.Alaturi de el, Jared Kushner a calificat acordul cu Emiratele drept "un pas urias" pentru pace in Orientul Mijlociu.O delegatie americano-israeliana urmeaza sa ia luni dimineata (07:00 GMT) "primul zbor comercial direct" intre Israel si Emirate, mai exact intre Tel Aviv si Abou Dhabi.Seful Consiliului National de Securitate al Israelului, Meir Ben-Shabbat, Jared Kushner si consilierul presedintelui american pentru securitate nationala, Robert O'Brien vor participa la acest zbor considerat "istoric" de partile implicate.Emiratele Arabe Unite si Israelul sunt separate geografic de Arabia Saudita , tara aliata a SUA si apropiata de Emirate, dar cu care Israelul nu are relatii oficiale.Dupa Razboiul de Sase Zile din 1967, in urma caruia Israelul a ocupat in special Cisiordania si Ierusalimul de Est, majoritatea liderilor arabi s-au reunit la Khartoum, unde au adoptat rezolutia 'celor trei nu': nu pacii cu Israelul, nu recunoasterii Israelului, nu negocierilor cu acesta.