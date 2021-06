Benjamin Netanyahu, inainte de votul de incredere pentru noul Guvern din Israel: "Ne vom intoarce in curand pentru a conduce tara in felul nostru"

"Daca destinul nostru este de a fi in opozitie, o vom face cu capul sus, vom face sa cada acest Guvern si ne vom intoarce pentru a conduce tara in felul nostru (...). Ne vom intoarce in curand", a declarat Netanyahu in alocutiunea de la Knesset, Parlamentul israelian, inaintea unui vot de incredere pentru un nou Guvern.Parlamentarii israelieni trebuie sa dea votul de incredere pentru "Guvernul schimbarii" in aceasta seara, guvern condus de seful dreptei radicale Naftali Bennett si de liderul centrist Yair Lapid care va pune capat unei domnii de peste 12 ani fara intrerupere a lui Benjamin Netanyahu."Bennett si prietenii sau sunt o dreapta falsa si populatia stie foarte bine", a declarat Netanyahu, care a laudat "reusitele" Guvernului sau, citand in special acordurile de normalizare a relatiilor cu tarile arabe si "operatiunile exterioare" intre care cea din 2018 care a permis Statului evreu sa obtina arhivele nucleare iraniene."Dar astazi Iranul sarbatoreste (sosirea noii coalitii la putere, n.r) caci ei au inteles ca de acum exista un Guvern slab" in Israel, a adaugat Netanyahu.Mai devreme, Naftali Bennett a afirmat ca viitorul Guvern, al carui sef va fi timp de doi ani inainte de a fi inlocuit de Yair Lapid, nu va permite Iranului sa "se doteze cu arma nucleara".Coalitia eterogena - ce reuneste doua partide de stanga, doua de centru, trei de dreapta si o formatiune araba - trebuie sa obtina aprobarea oficialilor alesi, ceea ce-i va permita sa-l inlocuiasca pe Benjamin Netanyahu.