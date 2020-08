Berlin: Liderii germani denunta un atac la adresa democratiei dupa luarea cu asalt a Parlamentului

Imaginile de sambata seara, in care se poate vedea cum mai multe sute de protestatari forteaza un baraj al politiei pentru a urca pe treptele celebrei cladiri a Reichstagului din Berlin, unde se reunesc deputatii, si incerca sa patrunda acolo, au creat o unda de soc in Germania.Acest incident a fost punctul culminant al unei manifestatii "anti-masti" ce a adunat aproape 40.000 de protestatari impotriva restrictiilor legate de pandemia de COVID-19 si care s-a soldat cu circa 300 de arestari in urma confruntarilor cu politia.Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a denuntat duminica "un atac insuportabil ce a vizat inima democratiei noastre", "excesele de extrema dreapta", precum si "drapelele Reich-ului" german in culorile negru, alb si rosu, agitate de manifestanti in memoria Imperiului disparut in 1919 dupa Primul Razboi Mondial. "Nu vom accepta niciodata aceasta", a adaugat Steinmeier.La randul sau, ministrul german al justitiei, Christina Lambrecht, i-a indemnat pe germani "sa se apere impotriva acestor dusmani ai democratiei noastre", in timp ce a fost lansata o dezbatere asupra oportunitatii de a autoriza acest tip de manifestatii."Imaginea insuportabila a neonazistilor in fata Reichstagului (...) nu se poate repeta", a declarat ea in fata grupului regional de presa Funke, in timp ce colegul sau, ministrul de interne Horst Seehofer a vorbit despre "un derapaj inacceptabil" vizand "centrul simbolic al democratiei" germane.Manifestantii au fost impiedicati la limita sambata seara sa patrunda in cladire, de catre fortele de ordine, care au utilizat spray-uri pentru a dispersa multimea si au arestat mai multe persoane.Reichstagul, unde se reunesc deputatii germani in sesiune plenara, are o mare incarcatura simbolica in Germania. Cladirea si celebra sa cupola au fost incendiate in 1933 de nazisti, intr-o actiune perceputa ca fiind menita sa ingenuncheze ceea ce mai ramanea din democratia germana intre cele doua razboaie mondiale.