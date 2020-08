Berlinul indeamna Londra sa dea dovada de "simt al realitatii" in vederea incheierii unui acord post-Brexit

Adjunctul ministrului insarcinat cu Afaceri Europene Michael Roth deplange, in acest interviu, realizat marti prin videoconferinta la Berlin, faptul ca Guvernul lui Boris Johnson "pare sa nu fie interesat sa discute mai mult probleme de securitate si politica extrena" cu UE, a carei presedintie semestriala a fost preluata de Germania la 1 iulie."Sunt dezamagit de faptul ca Londra se indeparteaza tot mai mult de la Declaratia Politica asupra careia ne-am pus de acord ca baza a negocierilor", deplange acest social-democrat insarcinat cu probleme europene din 2013 la Ministerul de Externe."Mi-as dori din partea responsabililor de la Londra mai mult simt al realitatii si pragmatism", critica el.Dupa ce Regatul Unit a parasit Uniunea Europeana la 31 ianuarie, cele doua parti au angajat negocieri in vederea definirii cadrului noii lor relatii si incheierii unuiacord de liber-schimb la finalul perioadei de tranzitie, care se incheie la 31 decembrie.Insa negocierile treneaza, din cauza refuzului Guvernului Johnson de a se angaja cu privire la conditiile unei concurente loiale si unui acord echilibrat privind pescuitul."DOI CA SA DANSEZI TANGO"In privinta politicii de securitate, el apreciaza ca "in lumea post-coronavirus, care va fi fara indoiala inconfortabila la nivel geopolitic, este cu atat mai important sa ai parteneri demni de incredere"."Dar este adevarat ca trebuie sa existe doi pentru a dansa tango. In prezent, dansam mai ales pe loc", constata el.Boris Johnson si-a dezamagit deja partenerii europeni prin faptul ca a refuzat - contrar angajamentului din Declaratia Politica ce pecetluieste divortul intre regat si UE - sa "institutionalizeze" viitoare relatii in domeniul securitatii cu UE.Regatul Unit - aflat in plina redefinire a politicii sale externe pe trma conceputului drag "Brexiter"-ilor de "Global Britain" (Marea Britanie mondiala) - a anuntat deja ca, in afara angajamentului sau in NATO , va coopera strans cu UE in dosare ca Iran sau Libia."JOC DE ECHIPA"Negocierile post-Brexit sunt unul dintre dosarele mari cu care Germania se confrunta in presedintia sa, marcata de criza economica fara precedent cauzata de pandemia covid-19.Alte dosare sunt legarea alocarii finantarilor europene de respectarea principiilor democratice, negocierile cu Parlamentul European (PE) in vederea adoptarii bugetului plurianual al UE, modificarile climatice sau o politica a migratiei "solidara si umanitara", enumera Michael Roth.El spune ca conteaza mai mult ca niciodata pe sustinerea Frantei, in contextul in care motorul franco-german a fost reactivat recent. prin initiativa lui Emmanuel Macron si a Angelei Merkel cu privire la un plan de relansare economica a UE, care a servit ca baza a pachetului in valoare de 750 de miliarde de euro, aprobat in iulie de catre sefii de stat si de guverne ai Celor 27.Cancelarul a acceptat pentru prima oara datoriicomune in UE, cu scopul de a ajuta mai ales tarile cele mai afectate de criza covid-19 ca Italia si Spania."Motorul franco-german a functionat mereu, chiar daca trebuie sa recunoastem ca a tusit uneori", apreciaza Roth. In prezent este vorba despre o accelerare a vitezei, apreciaza el, si despre "a lua cu noi alte tari europene (...), pentru ca Europa este, inainte de toate un joc de echipa".In aceasta privinta, el a salutat nominalizarea unui nou omolog la Paris, Clement Beaune, un fost consilier al sefului statului francez si de-acum insarcinat cu Afaceri Europene."Suntem amandoi plini de pasiune pentru Europa, omanei cu convingeri", da el asigurari, iar "asta creeaza legaturi".