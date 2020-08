Berlinul indeamna Moscova "sa faca mai mult pentru a elucida cazul Navalnii"

"Pe de o parte, noi avem nevoie de legaturi constructive cu Moscova . Deoarece, fara sau impotriva Rusiei, Europa nu ar fi sigura. Pe de alta parte, spunem foarte clar ca nori sumbri planeaza asupra relatiilor noastre. Sanctiunile trebuie sa fie mentinute, daca pe teren nu se schimba nimic", a subliniat Heiko Maas intr-un discurs pe care l-a sustinut la Paris in fata ambasadorilor Frantei in Europa, alaturi de omologul sau francez Jean-Yves Le Drian.Moscova a anuntat joi, la o saptamana dupa fapte, ca a deschis o "examinare preliminara" in cazul Navalnii, victima unei otraviri potrivit medicilor germani, o ipoteza cu privire la care justitia rusa afirma ca nu are "nicio proba".Parchetul rus a anuntat ca nu detine "nicio proba cu privire la fapte penale intentionate impotriva lui Aleksei Navalnii", in pofida anchetei preliminare in curs.Principalul opozant al puterii presedintelui Vladimir Putin , autorul unor anchete care denunta coruptia eliterlor ruse, impartasite abundent pe retele de socializare, Aleksei Navalnii a fost transferat sambata trecuta din Siberia la Berlin.