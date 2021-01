Anuntul senatorului american Bernie Sanders, dupa ce a strans 1,8 milioane de dolari cu fotografia sa devenita virala dupa ziua investirii

Produse epuizate in 30 de minute

Meals on Wheels, beneficiarii banilor

Imortalizat de fotograful AFP Brendan Smialowski, acest moment a inspirat mii de fotomontaje comice in toata lumea, fostul candidat progresist la Casa Alba devenind un star pe internet. Senatorul independent de Vermont a obtinut 1,8 milioane de dolari "in cinci zile pentru organizatiile caritabile" din acest stat rural din nord-estul Statelor Unite, ca urmare a vanzarii de produse in care apare "cu manusile sale impletite" in ziua investirii noului presedinte democrat, 20 ianuarie, explica un comunicat.Tricouri, pulovere si alte produse au fost puse in vanzare pe site-ul sau pe 21 ianuarie si stocurile s-au epuizat in 30 de minute. Noi produse adaugat in acest weekend au fost vandute pana luni dimineata, precizeaza comunicatul."Jane (n.r. - sotia sa) si cu mine suntem impresionati de creativitatea aratata de atat de multi oameni (...) si suntem incantati sa ajutam locuitorii din Vermont care au nevoie", a scris el in comunicat."Dar chiar si aceasta suma nu va putea inlocui actiunea Congresului si voi face tot ce voi putea la Washington pentru a ma asigura ca muncitorii din Vermont sa obtina sustinerea de care au nevoie in cea mai grava criza pe care o traversam de la Marea criza economica", a adaugat senatorul, autoproclamat socialist.Getty Images, agentia care distribuie fotografii AFP in Statele Unite, "va face donatiile" rezultate din acordul de comercializare organizatiei caritabile Meals on Wheels, se arata in comunicat.Brendan Smialowski considera "impresionanta" evolutia acestei imagini si "tot ce a rezultat"."Cand am facut aceasta fotografie, m-am gandit ca este un moment bun, ca merita cateva instantanee", a spus el miercuri pentru AFP."Aceste montaje comice nu ma surprind, pentru ca internetul si retelele sociale sunt imprevizibile. Internetul pare un animal salbatic, greu de anticipat si la fel de greu de imblanzit", a adaugat fotograful.