Bernie Sanders va strange milioane de dolari in scopuri caritabile, dupa ce fotografia cu manusi de la ceremonia de investitura a devenit virala

Bani stransi pentru actiuni caritabile

Provocand amuzament la nivel global dupa ce a devenit virala, imaginea a fost editata in contexte dintre cele mai surprinzatoare : manusile lui Sanders atingand mana lui Dumnezeu din pictura lui Michelangelo care decoreaza Capela Sixtina, senatorul democrat ajutand-o pe Demi Moore sa modeleze lut la roata ceramica in celebra scena din filmul ''Ghost''.Sanders a mai fost prezentat alaturi de participantii la Conferinta de la Ialta din Al Doilea Razboi Mondial, in 1945, asezat alaturi de prim-ministrul britanic Winston Churchill, presedintele american Franklin Roosevelt si liderul sovietic Iosif Stalin.Intrebat duminica la postul de televiziune CNN daca este la fel de amuzat ca restul lumii de succesul imaginii sale devenite virale, senatorul de 79 de ani a spus, zambind, ca este deosebit de bucuros ca manusile lui cu un singur deget, tricotate manual, masca albastra si privirea lui incruntata ar putea strange bani pentru americanii nevoiasi.''Nu doar ca ne distram, dar avem de gand ca aici, in Vermont, sa vindem in toata tara hanorace si tricouri, iar intreaga suma care va fi colectata - ma astept la vreo doua milioane de dolari - va fi destinata unor programe precum ''Meals on Wheels'', care asigura hrana varstnicilor cu venituri mici. Asa ca s-a dovedit a fi de fapt si un lucru benefic, nu doar ceva amuzant'', a spus Bernie Sanders.Jen Ellis, o profesoara din Vermont, a scris pe Twitter ca i-a daruit manusile lui Sanders, pe care le-a tricotat din lana reciclata de la niste pulovere, in urma cu doi ani.Sanders s-a remarcat in timpul ceremoniei de investitura prin tinuta lui compusa dintr-o pereche de manusi cu un deget , o geaca de snowboarding creata de compania Burton, din Vermont, si un plic portocaliu pe care il tinea la subrat.