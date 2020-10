"Bestia" va lovi Filipine cu pana la 265 km/h. Mii de oameni evacuati din calea taifunului

Taifunul Goni ("Bestia"), cu viteze ale vantului de 215 km/h, va ajunge pe uscat duminica si va fi cel mai puternic care va lovi Filipine de la Haiyan, care a ucis peste 6.300 de oameni in noiembrie 2013."Puterea acestui taifun nu este o gluma", a spus un oficial, in timp ce evacuarile au inceput in zonele de coasta.O provocare o reprezinta distantarea fizica impusa in contextul pandemiei care trebuie mentinuta in centrele de evacuare. Filipine este a doua cea mai afectata tara din sud-estul Asiei, dupa Indonezia "Din cauza pandemiei de Covid-19, fondurile noastre pentru calamitati sunt insuficiente", a declarat primarul orasului Infanta din provincia Quezon.Au fost anulate operatiunile portuare si interzis pescuitul.Taifunul Goni, care se deplaseaza cu 20 km/h din Oceanul Pacific, va aduce, de sambata dupa-amiaza, ploi insemnate in capitala Manila si 14 provincii. Autoritatile se asteapta la inundatii si alunecari de teren.In jur de 20 de astfel de furtuni lovesc Filipine in fiecare an.