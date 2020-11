LIVETEXT Alegeri SUA 2020. Presa americana: Biden este al 46-lea presedinte al SUA. Trump: "Vom incepe luni actiunile in instanta"

Mesajul lui Biden: "Vom castiga"

Dupa patru zile de suspans, candidatul democrat si fostul vicepresedinte in mandatul lui Barack Obama a fost dat castigator cu 273 de mari electori, gratie unui succes in statul-cheie Pennsylvania, potrivit posturilor CNN, NBC si CBS, scrie France Presse.Biden va deveni cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii. " America , sunt onorat ca m-ai ales pentru a conduce marea noastra tara. Ne asteapta o munca grea," a declarat Biden.Donald Trump a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat. Trump a anuntat ca echipa sa de campanie va incepe de luni actiunile in instanta.Liderul de la Casa Alba a mai declarat ca Joe Biden "se grabeste sa pozeze in mod fals in castigator".Democratul Joe Biden, care a candidat impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump la scrutinul prezidential din SUA din 3 noiembrie, s-a declarat onorat ca americanii l-au ales sa conduca tara, intr-un mesaj postat sambata pe Twitter , transmite Reuters.Biden a avertizat ca il asteapta o munca grea, dar a promis sa fie presedintele tuturor americanilor."America, sunt onorat ca m-ai ales pentru a conduce marea noastra tara. Ne asteapta o munca grea, dar va promit: voi fi presedintele tuturor americanilor - fie ca ati votat pentru mine, fie ca nu. Voi pastra increderea pe care v-ati pus-o in mine", a scris fostul vicepresedinte american pe contul sau de Twitter.Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.Trump a anuntat ca echipa sa de campanie va incepe de luni actiunile in instanta.Liderul de la Casa Alba a mai declarat ca Joe Biden "se grabeste sa pozeze in mod fals in castigator".AFP califica anuntul drept "o victorie care marcheaza o turnura istorica pentru America si pentru lume, dupa patru ani de ruptura in mandatul presedintelui republican".Dupa patru zile de suspans, candidatul democrat si fostul vicepresedinte in mandatul lui Barack Obama a fost dat castigator cu 273 de mari electori, gratie unui succes in statul-cheie Pennsylvania, potrivit posturilor CNN, NBC si CBS, scrie France Presse, preluata de Agerpres.Principalele proiectii ale publicatiilor.- Joe Biden- 273 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 273 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 290 vs Donald Trump- 214;The Washington Post - Joe Biden- 273 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 273 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 273 vs Donald Trump- 214. oe Biden va deveni cel de-al 46-lea presedinte al SUA, conform estimarilor CNN , dupa ce o victorie in statul in care s-a nascut i-a adus peste 270 de voturi electorale.Cu cele 20 de voturi electorale din Pennsylvania, Biden are acum 273 de voturi in total.Ellen Weintraub, un membru din cadrul Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, a declarat, sambata, ca nu exista dovezi privind posibile fraude in scrutinul prezidential si legislativ de anul acesta. "Oficialii locali si statali, angajatii din domeniul electoral s-au mobilizat. Sunt foarte putine plangeri privind desfasurarea alegerilor. Sunt foarte putine plangeri fundamentate. Nu exista dovezi privind vreo frauda electorala. Nu exista dovezi ca sunt voturi ilegale", a declarat Ellen Weintraub, pentru CNN.Presedintele american Donald Trump a notat, sambata, pe Twitter, ca in ultimele ore "s-au intamplat lucruri rele", el mentionand ca observatorilor nu li s-a permis sa vada ce se intampla in camerele de numarare a voturilor si sugerand ca astfel s-au facut schimbari mari."Zeci de mii de voturi s-au primit ilegal dupa ora 20.00 marti, in ziua alegerilor, schimband total si cu usurinta rezultatele din Pennsylvania si din anumite alte state subtiri. Un subiect separat - ilegal nu s-a permis observarea a sute de mii de voturi...Acest lucru ar schimba si rezultatul alegerilor in numeroase state, inclusiv in Pennsylvania, despre care toti au crezut ca s-a castigat cu usurinta in noaptea alegerilor, doar pentru ca apoi sa vada un avans imens disparand, iar nimanui nu i s-a permis sa observe, intervale lungi de timp, ce se intampla...S-au intamplat lucruri rele in aceste ore, in care transparenta legala nu s-a permis cu rautate si cruzime. Tractoare au blocat usi si ferestre au fost acoperite cu carton gros pentru ca observatorii sa nu poata vedea interiorul camerelor de numarare. S-au intamplat lucruri rele in interior. Au avut loc schimbari mari", a scris Trump.Joe Biden continua sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul, in timp ce presedintele Trump are 49,3.Sambata dimineata, diferenta de voturi dintre cei doi era 7.248 in favoarea democratului. Astfel, cei 16 mari electori din acest stat i-ar putea reveni lui Joe Biden, potrivit CNN, citat de News.ro.Joe Biden este in acest moment in avans si in(6 mari electori),(11) si(10).In Nevada, democratul are pana acum 49,8 la suta din voturi, in timp ce republicanul are 48 la suta (diferenta de 22.657 de voturi).In Arizona, Biden are 49,6 la suta din voturi, iar Trump 48,6 (29.861 de voturi diferenta).In Pennsylvania, Biden are acum cu 28.833 de voturi mai mult decat Trump (49,6 la suta - 49,1 la suta).Joe Biden numara 253 de mari electori, in timp ce Donald Trump are 213. Ei au nevoie de 270 de mari electori pentru a ajunge in fotoliul de la Casa Alba.Intr-o scurta adresare adresata poporului american, pe care spera ca va fi un discurs de victorie inainte ca numarul voturilor sa fie prelungit, candidatul democrat a declarat ca are incredere ca victoria sa asupra presedintelui Donald Trump va fi declarata in curand. El a cerut calm si rabdare intr-un moment de aprindere a tensiunilor nationale, deoarece Trump avertizeaza ca va contesta rezultatul alegerilor daca nu va castiga. Si a pictat o imagine a unei administratii in curs de nastere care se pregatea deja sa ia pandemia si sa ajute la reinvierea economiei in prima zi de mandat, potrivit CNN."Cifrele ne spun o poveste clara si convingatoare. Vom castiga aceasta cursa", a spus Biden.Fostul vicepresedinte si-a petrecut ziua intinzandu-si avantajele in Pennsylvania, Georgia si Nevada si retinand provocarea presedintelui in Arizona, in timp ce numararea voturilor a continuat si s-a apropiat tot mai mult de cele 270 de voturi electorale necesare pentru a castiga presedintia.In cel mai recent lot de rezultate din statul Keystone, Biden si-a extins avantajul asupra lui Trump, care este acum pana la 28.833, ceea ce inseamna ca deja slabele sperante ale presedintelui de a ajunge din urma se diminueaza rapid. Trump nu poate castiga un al doilea mandat fara Pennsylvania si, daca Biden isi capata cele 20 de voturi electorale, el nu poate fi oprit.Fostul vicepresedinte isi extinde, de asemenea, avantajele in Nevada si Georgia, desi fiecare stat ramane prea aproape de apel. El il conduce pe Trump cu mai mult de 22.000 de voturi in Nevada si este inaintat cu peste 7.000 de voturi in Georgia. Numarul va fi complicat in Pennsylvania cu zeci de mii de buletine de vot provizorii si multe altele care necesita ingrijire suplimentara din motive care includ daune, lizibilitate, probleme de semnatura sau alte defecte.09:00 Situatia electorala in statele cheie ale momentului, potrivit AP:-20 de electori (99% din voturi numarate)- Biden: 3.337.069- 49,64% vs. Trump: 3.308.192- 49,21%;-16 electori (99% din voturi numarate)- Biden: 2.456.845- 49,42% vs. Trump: 2.452.825- 49,34%;-11 electori (90% din voturi numarate)- Biden: 1.604.067- 49,72% vs. Trump: 1.574.206- 48,8%;-6 voturi electorale (87% din voturi numarate)- Biden: 632.558 vs. 49,83% Trump: 609,901- 48,04%.Principalele proiectii ale publicatiilor.- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 264 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214;- Joe Biden- 253 vs Donald Trump- 214.Situatia in acest moment (sambata dimineata, ora 7:00, ora Romaniei), potriviteste urmatoarea:(16 voturi de reprezentare) - Joe Biden are 4.395 voturi in fata lui Donald Trump (dupa numararea a 99 la suta din voturile exprimate)(6 voturi de reprezentare) - 22.657 voturi in plus pentru Joe Biden (93 la suta numarate)(20 de voturi de reprezentare) - 28.833 voturi in plus pentru Joe Biden (96 la suta numarate)(11 voturi de reprezentare) - 29.861 voturi pentru Joe Biden (95 la suta din voturi numarate).Joe Biden conduce in Arizona si l-a devansat pe Donald Trump in Pennsylvania, Nevada si Georgia, iar Donald Trump a mai ramas fruntas doar in statul Carolina de Nord (15 electori).De la resedinta sa din Wilmington, Delaware, fostul vicepresedinte Joe Biden a avut vineri seara tarziu a patra aparitie publica de la incheierea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, mesajul catre americani fiind cam in aceiasi termeni ca in zilele precedente: aveti rabdare, fiti calmi, vom castiga.Desi era asteptata inca de dimineata, aparitia publica a lui Joe Biden s-a produs aproape de miezul noptii (ora de pe coasta de est a Statelor Unite). Intarzierea se explica prin faptul ca democratul a asteptat probabil incheierea procesului electoral in unele dintre statele unde mai continua numararea voturilor, astfel incat sa-si poata proclama victoria. Cum voturile inca se mai numara, Joe Biden s-a ferit sa-si revendice prematur victoria, subliniind ca "fiecare vot conteaza sa fie numarat".Si totusi, in discursul prezidentiabilului au aparut unele nuante care arata ca se pregateste sa revina la Casa Alba ca al 46-lea presedinte.