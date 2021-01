Biden anuleaza controversata decizie prin care Trump interzicea persoanelor transsexuale sa serveasca in armata

Presedintele american a semnat - in prezenta secretarului american al Apararii Lloyd Austin si a sefului Statului Major, generalul Mark Milley - un decret potrivit caruia "toti americanii calificati sa serveasca in fortele armate ale Statelor Unite ar trebui sa o poata face", a anuntat intr-un comunicat Casa Alba O politica introdusa de fostul presedinte Obama obliga femeile sa accepte (cu "respect"!) in toaletele, dusurile, vestiarele si dormitoarele lor barbatii care, desi nu au facut operatie de schimbare de sex, simt ca se identifica cu genul feminin. Decizia lui Obama deschidea armata si catre recrutarea de persoane transgender si oferea militarilor posibilitatea de a deconta pe planul lor de asigurari de sanatate tratamente hormonale si operatii de schimbare de sex.Trump a anulat politica pormovata de Obama si s-a ponuntat permanent impotriva prezentei persoanelor transgender in armata SUA.