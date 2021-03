Biden cere interzicerea pustilor de asalt dupa masacrul din Colorado

"Nu trebuie sa mai astept niciun minut, daramite o ora, pentru a lua masuri de bun simt care pot salva vieti in viitor", a spus Biden."Asta nu este si nu ar trebui sa fie o chestiune partizana", a spus Biden la Casa Alba . "Este o chestiune americana care va salva vieti, vieti americane. Trebuie sa actionam", a pledat el."Putem interzice armele de asalt si incarcatoarele de mare capacitate in aceasta tara, o data pentru totdeauna", a mai spus Biden.Biden a facut aceste declaratii inainte de a pleca spre Columbus, Ohio, o vizita cu prilejul careia va marca 11 ani de la semnarea reformei asigurarilor medicale cunoscuta sub numele de Obamacare.CITESTE SI: Presedintele Joe Biden participa la sedinta Consiliului European din 25 martie Atacul armat de la Boulder, Colorado, a urmat dupa un altul, in care au murit opt oameni, in saloane de masaj din Atlanta.Steagurile au fost coborate in berna la Casa Alba luni pana la apus pentru a comemora victimele atacului de la Atlanta. Apoi, dupa cateva ore, ele au fost coborate din nou in berna dupa atacul de la Boulder.Joe Biden, a carui viata personala a fost marcata de pierderea primei sotii si a doi copii, a prezentat condoleante familiilor victimelor, afirmand ca el si sotia lui, Jill Biden, sunt devastati de tragedie.Administratia lui Joe Biden se confrunta cu tot mai mari presiuni pentru a-si indeplini promisiunile privind inasprirea controlului asupra armelor. Insa orice efort de a introduce masuri de inasprire a controlului armelor a fost mereu dificil, in conditiile in care democratii sunt favorabili unei astfel de idei, iar republicanii i se opun, noteaza Reuters.