Biden: Refuzul lui Trump de a-i condamna pe adeptii suprematiei albilor este uluitor

Fostul vicepresedinte american a facut aceste afirmatii alaturi de guvernatoarea de Michigan, Gretchen Whitmer, un adversar ferm al lui Donald Trump si care fost recent vizata de un complot al unor indivizi de extrema dreapta care intentionau sa o rapeasca si sa o ''judece'' pentru ''tradare''.''Nu va inselati, sunt teroristi din interior'', a declarat Joe Biden, in varsta de 77 de ani, la Southfield, in fata a aproximativ 20 de invitati si jurnalisti."Acesta este genul de comportament la care ne putem astepta de la gruparea Stat Islamic", a adaugat el. ''Aceasta ar trebui sa socheze constiinta tuturor americanilor, iar refuzul de a-i condamna pe acesti tipi este uluitor'', a insistat el.''Nu exista loc pentru ura in America '', a reafirmat Joe Biden, promitand inca o data ca ii va aduce pe americani impreuna daca va fi ales.Pe Twitter , presedintele republican nu si-a exprimat nicio ingrijorare pentru Gretchen Whitmer in ziua anuntarii complotului, pe 8 octombrie.''In loc sa-mi multumeasca'' pentru actiunea FBI , ''ea ma numeste adept al suprematiei albilor'', a scris el. ''Nu tolerez nicio violenta extrema'', a adaugat presedintele american pe reteaua de socializare.Miliardarul republican fusese anterior criticat pentru ca a evitat sa-i condamne explicit pe adeptii suprematiei albilor in timpul primei dezbateri impotriva lui Joe Biden din 29 septembrie.Treisprezece barbati, sapte dintre ei avand legaturi cu o grupare de extrema dreapta intitulata Wolverine Watchmen, au fost arestati in Statele Unite sub acuzatia ca au conspirat pentru rapirea guvernatoarei din Michigan, atacarea legislativului acestui stat si amenintarea fortelor de ordine, au anuntat procurorii, noteata Reuters si AFP.Conform plangerii penale inaintate de procurorii statului Michigan si cei federali, suspectii au complotat sa o rapeasca pe guvernatoarea Gretchen Whitmer, o democrata care a intrat in conflict public cu presedintele republican Donald Trump in ce priveste restrictiile in criza epidemiei.