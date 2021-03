Joe Biden, profund dezamagit de retragerea Turciei din tratatul care protejeaza femeile: "Este un pas in spate extrem de descurajant"

"Este un pas in spate extrem de descurajant pentru miscarea internationala contra violentelor impotriva femeilor", a deplans el in comunicat.Conventia de la Istanbul obliga guvernele sa adopte o legislatie care sa reprime violenta domestica si abuzurile similare, inclusiv violul conjugal si mutilarea genitala feminina. Turcia s-a retras vineri din acest tratat , provocand sambata manifestatii cu mii de persoane in tara care i-au cerut presedintelui Recep Tayyip Erdogan sa revina asupra acestei decizii.Retragerea "imediata" si "nejustificata" din aceasta conventie este "profund dezamagitoare", a denuntat Joe Biden."Tarile trebuie sa lucreze pentru a-si consolida si reinnoi angajamentele si pentru a eradica violentele contra femeilor, nu sa respinga tratate internationale destinate sa protejeze femeile si sa ceara socoteala agresorilor", a afirmat Biden.Statele Unite si Turcia , ambele membre NATO , au relatii extrem de tensionate din 2016 si presedintele Erdogan nu s-a intalnit cu Joe Biden de cand a devenit presedinte la Casa Alba Saptamana trecuta, Washingtonul a denuntat tentativele autoritatilor turce de a interzice principalul partid prokurd.