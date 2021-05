Joe Biden anunta restrictii de calatorie pentru persoanelor din India. Ce categorie face exceptie de la regula

"La recomandarea Centrelor americane pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), administratia va impune restrictii asupra calatoriilor din India", a indicat Casa Alba Aceasta decizie va intra in vigoare pe 4 mai, a adaugat sursa citata, fara a da alte detalii.Cu toate acestea, restrictiile nu se vor aplica studentilor care vin in Statele Unite pentru cursuri in toamna. India este a doua tara cel mai bine reprezentata in randul studentilor straini pe teritoriul american.Si alte tari au impus restrictii pentru persoanele care vin din India. In Franta, acestea sunt supuse izolarii obligatorii timp de 10 zile de la sosire. Belgia a decis marti sa le refuze intrarea.Varianta indiana a coronavirusului, detectata in cel putin 17 tari, intre care Franta, Regatul Unit si Germania, este suspectata de a fi mai contagioasa sau chiar de a provoca o scadere a eficacitatii vaccinurilor, dar raman multe necunoscute.India, coplesita de o crestere a cazurilor de COVID-19, nu are paturi, medicamente si oxigen pentru a-si trata pacientii. Vineri, 385.000 de noi contaminari au fost declarate in 24 de ore, un record mondial, si s-au inregistrat aproape 3.500 de decese.