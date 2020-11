Joe Biden urmeaza sa discute cu expertii in securitate nationala ai SUA

Echipa lui Biden exercita presiuni pentru tranzitie, in pofida refuzului presedintelui Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile din 3 noiembrie.Psaki a spus ca faptul ca Biden nu a primit inca informatii clasificate i-ar putea afecta pregatirile pentru guvernare."Au trecut sase zile, dar, cu fiecare zi care trece, devine mai ingrijorator faptul ca echipa noastra de securitate nationala si presedintele ales si vicepresedintele ales nu au acces la aceste evaluari ale amenintarilor, informari de securitate, informatii in timp real despre angajamentele noastre din intreaga lume. Pentru ca, stiti, nu stii ceea ce nu stii ", a spus Psaki intr-un convorbire cu reporterii.Psaki a dat ca exemplu raportul referitor la atentatele din 11 septembrie 2001 , care a mentionat intarzierea tranzitiei dupa alegerile din anul 2000 ca motiv al faptului ca oficialii nu au fost bine pregatiti pentru atacurile teroriste care au lovit Statele Unite in 11 septembrie 2001.Psaki a mai spus ca Biden a discutat in acerasta saptamana cu consilierii sai despre selectarea membrilor Cabinetului sau si ca va continua sa se discute cu parlamentarii din Congres despre programul de masuri stimulare a economiei, inclusiv cu liderul majoritatii Senatului Republican, Mitch McConnell.Citeste si: Mass-media din SUA anunta ca Biden a castigat in final scrutinul cu 306 electori, iar Trump are doar 232