Bill Clinton denunta "un asalt fara precedent" contra institutiilor americane

"Astazi (miercuri), am fost confruntati cu un asalt fara precedent contra Capitoliului, Constitutiei si tarii noastre", a declarat Bill Clinton intr-un comunicat."Agresiunea a fost alimentata de mai mult de patru ani de politica otravita raspandind dezinformare deliberata, semanand neincredere in sistemul nostru si opunandu-i pe americani unii altora. Fitilul a fost aprins de Donald Trump si de cei mai ferventi catalizatori ai sai, dintre care multi in Congres, pentru a rasturna situatia, rezultatul unor alegeri pe care le-a pierdut", a mai spus fostul presedinte democrat.El a continuat spunand ca transferul pasnic al puterii trebuie finalizat.Citeste si: Mai multi ministri au in vedere inlaturarea lui Trump de la putere. "Este bolnav mintal si incapabil sa accepte rezultatul alegerilor"