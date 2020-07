Bill Gates dezminte teoriile conspiratiei care il acuza de interese oculte in lupta impotriva COVID: "Nu voi implanta cip-uri in corpurile oamenilor"

Intrebat despre teoriile care circula in mediul online, mogulul tech Bill Gates a marturisit ca "Trebuie demontate. Sper sa dispara cat mai repede. Cred ca trebuie sa spunem adevarul. Trebuie sa le explicam oamenilor care sunt valorile noastre, astfel incat toata lumea sa inteleaga de ce suntem implicati in acest proiect si de ce suntem dispusi sa cheltuim miliarde de dolari pentru a accelera progresul unui vaccin".Fondatorul Microsoft a anuntat ca fundatia care ii poarta numele va contribui cu 150 de milioane de dolari pentru a ajuta tarile sarace sa lupte impotriva pandemiei de COVID-19, noteaza CNBC, citata de Digi24 Bill Gates, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, potrivit Forbes, a fost de-a lungul timpului subiectul multor teorii ale conspiratiei. Dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, conspirationistii au sustinut ca el este de fapt in spatele aparitiei noului coronavirus, avand ca scop reducerea populatiei la nivel mondial.O alta teorie a conspiratiei sustine ca Fundatia Bill si Melinda Gates a brevetat un tratament pentru aceasta boala in urma cu mai multi ani, inainte de a raspandi virusul in lume.Un sondaj din Statele Unite a constatat ca 44% dintre republicani si 19% dintre democrati cred in aceste teorii ale conspiratiei.