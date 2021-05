Bill Gates s-a retras de la conducerea Microsoft dupa ce o angajata a dezvaluit ca au avut o relatie intima aproape 20 de ani

Bill Gates a declarat in luna martie a anului ca se retrage pentru a se concentra pe "prioritati filantropice", potrivit Insider Un purtator de cuvant al Microsoft a declarat ca a existat o reclamatie in 2020 potrivit careia Bill Gates ar fi incercat sa intre intr-o relatie intima cu o angajata a companiei in a doua jumatate a anului 2019.Totusi, un purtator de cuvant al lui Bill Gates a declarat ca retragerea nu a avut legatura cu ancheta si ca "a existat o aventura care a durat aproape 20 de ani care s-a incheiat pe cale amiabila".