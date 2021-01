BioNTech avertizeaza asupra lacunelor de aprovizionare cu vaccin si critica abordarea Comisiei Europene

Vaccinul Pfizer-BioNTech este deocamdata singurul vaccin impotriva COVID-19 autorizat in Uniunea Europeana, dar autorizarea sa relativ tarzie de catre agentia specializata a UE si cantitatea redusa de vaccin comandata de Comisia Europeana - care si-a asumat incheierea contractelor cu producatorii de vaccinuri in numele statelor membre - conduc la un ritm lent de aprovizionare.Intarzierile in distributia vaccinului au provocat consternare in Germania, unde mai multe regiuni au fost nevoite sa suspende vaccinarea la cateva zile dupa lansare.''In acest moment lucrurile nu arata bine - apare o lacuna pentru ca nu sunt alte vaccinuri aprobate si noi trebuie sa umplem golul cu vaccinul nostru'', a explicat publicatiei germane Spiegel directorul general al BioNTech, Ugur Sahin. Acesta, impreuna cu sotia sa Oezlem Tuereci, director medical al societatii, au fondat aceasta companie, intrata in parteneriat cu societatea farmaceutica americana Pfizer pentru producerea vaccinului impotriva COVID-19.Responsabilii BioNTech au criticat decizia Comisiei Europene de a incheia contracte cu o serie de companii farmaceutice in speranta ca vor fi aprobate rapid vaccinurile acestora, ceea ce nu s-a intamplat. ''S-a presupus ca multe alte companii vor veni cu vaccinul. Aparent aceasta a fost impresia, ca vom avea destule, ca nu va fi atat de rau si ca avem controlul. Acest lucru m-a surprins'', spune Sahin.SUA au comandat in luna iulie 600 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, in timp ce Comisia Europeana a asteptat pana in noiembrie pentru a comanda jumatate din aceasta cantitate. Mai mult, din cele 300 de milioane de doze comandate de UE, numai 200 de milioane au fost o comanda ferma, iar restul de 100 de milioane de doze au ramas ca optiune, exercitata saptamana trecuta, dar cu termen de livrare inca neclar.BioNTech spera sa lanseze in februarie o noua linie de productie la unitatea din orasul german Marburg, cu o capacitate de productie de 250 de milioane de doze in prima jumatate a anului. Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a promis intr-un mesaj pe Twitter ca va face tot posibilul pentru ca aceasta unitate sa-si inceapa activitatea cat mai repede.Guvernul de la Berlin, care a finantat BioNTech in proiectul vaccinului cu 375 de milioane de euro, a respins apelurile externalizarii productiei prin cedarea licentei de productie catre alte companii farmaceutice, invocand, la fel ca reprezentantii BioNTech, complexitatea procesului de fabricare a acestui vaccin bazat pe noua tehnologie ARN mesager.''Incercam sa gasim noi parteneri pentru cooperare in productie. Dar nu este ca si cand in lume ar fi raspandite fabrici nefolosite care sa poata produce de pe o zi pe alta vaccinul conform standardului de calitate'', explica directorul general al BioNTech. ''Spre sfarsitul lui ianuarie ne va fi clar daca vom putea produce mai mult si in ce cantitate'', asigura el.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) este asteptata sa avizeze pe 6 ianuarie si vaccinul produs de compania americana Moderna. Ministrul Jens Spahn a cerut acestei institutii europene sa grabeasca si autorizarea vaccinului produs de compania britanico-suedeza AstraZeneca, deja avizat in Marea Britanie si vineri in India . Insa EMA a raspuns ca este ''putin probabil'' sa dea acest aviz pana la sfarsitul lunii ianuarie.Ugur Sahin a mai spus ca vaccinului Pfizer-BioNTech, care prin tehnologia ARN mesager instruieste sistemul imunitar al omului sa lupte impotriva coronavirsului, ar trebui sa actioneze si impotriva noii tulpini de coronavirus descoperite in Marea Britanie. ''Facem teste pentru a verifica daca vaccinul nostru poate sa neutralizeze aceasta varianta si vom afla mai multe curand'', a explicat el. Intrebat insa despre ce s-ar intampla in cazul unei mutatii puternice, directorul BioNTech a raspuns ca in acest caz ar fi nevoie de aproximativ inca sase saptamani pentru a adapta vaccinul, ceea ce ar putea necesita o noua aprobare din partea organismelor de reglementare.CITESTE SI: VIDEO Crima teribila in Spania, de Revelion. Un roman si-a ucis sotia in fata copiilor, apoi si-a luat si el viata