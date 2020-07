Bisericile ortodoxe din Grecia in doliu pentru fosta catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in moschee

In intreaga Grecie, clopotele bisericilor au batut in toate lacasurile de cult, iar steagurile lor au fost coborate in berna pentru a protesta impotriva a ceea ce arhiepiscopul Ieronymos, seful Bisericii Ortodoxe grecesti, a numit un "sacrilegiu" al fostei bazilici a Imperiului bizantin.Astazi "este o zi de doliu pentru intreaga crestinatate", a spus Patriarhul, care va rosti o liturghie in cursul serii la Catedrala din Atena si va citi Imnul Acatist al Maicii Domnului.Sfanta Sofia este "un simbol al credintei noastre si un monument universal al culturii", a adaugat arhiepiscopul Ieronymos."Pentru noi, grecii ortodocsi, Sfanta Sofia este astazi mai mult ca oricand in mintea noastra. Inima noastra bate acolo", a declarat vineri premierul grec Kyriakos Mitsotakis pentru jurnalisti."Ceea ce se intampla astazi la Constantinopol nu este o manifestare a puterii, ci dimpotriva, un semn de slabiciune", a adaugat el, acuzand Turcia ca "insulta patrimoniul secolului XXI".Organizatii religioase si nationaliste au anuntat manifestatii incepand cu ora 16:00 GMT la Atena si Salonic.Sfanta Sofia a fost cea mai mare catedrala a crestinatatii timp de 900 de ani, dupa care a fost transformata in moschee dupa caderea Constantinopolului in fata expansiunii otomane. A ramas moschee pana in 1934 cand a fost transformata in muzeu. O instanta turca a ajuns recent la concluzia ca transformarea in muzeu a Sfintei Sofia s-a facut fara a se respecta legea, iar presedintele Erdogan nu a pierdut prilejul de a declara monumentul din nou moschee. Credinciosii musulmani se pot ruga incepand de vineri in Sfanta Sofia.