Blocaj in negocierile privind formarea unui guvern in Belgia. De peste un an si jumatate tara nu mai are un guvern deplin

Potrivit presei belgiene, cei doi politicieni insarcinati cu explorarea formarii guvernului, socialistul valon Paul Magnetter si liberalul flamand Bart de Wever, l-au informat luni pe regele Philippe ca ''arunca prosopul'' in contactele lor cu alte partide.Conform unor surse citate de cotidianul Le Soir, discutiile s-au blocat din cauza reticentei liberalilor de a dezbate continutul acordului de guvernare, intrucat ei doresc sa fie stabilita mai intai componenta viitorului executiv.Mai mult, Verzii francofoni (Ecolo) si flamanzi (Groen) au refuzat saptamana trecuta sa continue negocierile cu nationalistii si socialistii pentru a incerca sa formeze guvernul, dupa ce au aflat planurile acestor formatiuni.Belgia a ajuns astfel la un nou record de timp fara un guvern deplin. Precedentul record fara un guvern era de 589 de zile, dupa caderea executivului condus de Yves Leterme pe 26 aprilie 2010 si pana cand Elio Di Rupo a preluat postul de premier pe 6 decembrie 2011.In decembrie 2018 a fost demis si guvernul condus de liberalul Charles Michel, in prezent presedinte al Consiliului European, dupa ce nationalistii din N-VA i-au retras sprijinul pentru ca acesta sustinuse Pactul Mondial pentru Migratie al ONU La cererea regelui Philippe, Charles Michel a ramas prim-ministru interimar pana la alegerile din mai 2019, din care a rezultat un parlament si mai fragmentat decat inainte. In sudul valon au castigat socialistii si ecologistii, in timp ce in nordul flamand s-au impus formatiunile nationaliste de dreapta si extrema dreapta.De atunci, regele Philippe a insarcinat mai multi negociatori sa exploreze posibile coalitii de guvernare, dar toti au esuat si numai pandemia COVID-19 a permis formarea unui executiv interimar condus de liberala Sophie Wilmes