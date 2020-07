Bloomberg: Bicicletele castiga lupta cu automobilele pentru strazile oraselor din Europa

Chiar si inainte de pandemie, cererea pentru bicicletele era in crestere din partea consumatorilor preocupati de mediul inconjurator iar riscul de raspandire a coronavirusului in autobuze si metrou nu a facut decat sa creasca atractivitatea bicicletelor. In plus, aparitia bicicletelor electrice a inlaturat dezavantajul transpiratiei, facand bicicleta o optiune atractiva pentru si mai multi consumatori dupa ridicarea restrictiilor.In plus, guvernele alimenteaza aceasta tendinita, oferind stimulente care merg de la 100 pana la 1.500 de euro pentru utilizatorii de bicicletele electrice. Orase precum Berlin si Lisabona au inceput sa deschida mai multe piste de biciclete, aproape 1.500 de noi kilometri de piste de biciclete fiind promisi ca urmare a crizei sanitare, sustine European Cyclists' Federation."Oamenii vor o mobilitate sustenabila, iar acest lucru transforma societatea", sustine Susanne Puello, care conduce divizia de biciclete electrice de la Pierer Mobility AG, care include marci precum Husqvarna si R Raymon. In 2020, cifra de afaceri a acestei divizii ar urma sa ajunga la peste 100 milioane de euro, triplu comparativ cu situatia din urma cu doi ani, pentru ca in 2025 sa ajung la vanzari de aproximativ 500 milioane de euro.Cererea crescuta de biciclete a stimulat si noi servicii precum Swapfiets, o companie cu sediul din Amsterdam care ofera biciclete pe baza de abonament. Recent, Swapfiets si-a anuntat intentia de a se extinde in Londra, Milano si Paris pana la finele anului, dupa ce cresterea exploziva din perioada pandemiei i-a ridicat baza de clienti la peste 200.000. De asemenea, Swapfiets intentioneaza sa isi extinda oferta prin includerea bicicletelor electrice si scuterelor."Coronavirusul a fost un motiv suplimentar in favoarea acestei decizii dar nu cauza principala. Majoritatea persoanelor recunosc ca bicicleta este cel mai bun mijloc de transport in oras", spune Onno Huyghe, director operational la Swapfiets.In timpul coronavirusului, perioada petrecuta de germani pe bicicleta s-a dublat comparativ cu situatia de dinaintea pandemiei, sustine Stephanie Krone, experta in trafic la asociatia de ciclism ADFC. Magazinele care vand biciclete se confrunta cu un boom al vanzarilor insa pentru ca acest lucru sa continue este nevoie ca municipalitatile sa imbunatateasca infrastructura pentru ca si noii biciclisti sa aiba loc in trafic.Cererea pentru biciclete in cea mai mare economie a Europei este sustinuta de programe precum cel care prevede scutiri de taxe pentru angajatorii care ofera biciclete inchiriate pentru angajatii lor. Susanne Puello estimeaza ca anul trecut una din patru biciclete electrice, care in mod normal costa peste 2.000 de euro, a fost inchiriata.Germania este de departe cea mai mare piata de biciclete din Europa, cu 1,36 milioane de biciclete electrice vandute in 2019, mai mult decat dublu comparativ cu numarul inregistrat cu trei ani mai devreme. In comparatie, 3,6 milioane de autoturisme au fost vandute anul trecut in Germania iar in prima jumatate a acestui an piata auto a scazut cu 35%.Izolarea a determinat autoritatile din 32 dintre cele mai mari orase din Uniunea Europeana sa urgenteze planurile privind imbunatatirea infrastructurilor, sustine European Cyclists' Federation. Multe din aceste planuri sunt in dauna traficului rutier. De exemplu Roma, renumita pentru traficul congestionat, a trasat piste de biciclete pe drumurile rutiere existente iar autoritatile din Berlin si Paris au introdus piste provizorii pentru biciclisti in mijlocul pandemiei.