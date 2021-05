Conversatia a avut loc in contextul luptelor dintre Israel si gruparile militante palestiniene din Fasia Gaza Biden a trimis vineri un diplomat in regiune, pentru a ajuta la restaurarea calmului.Israelul a continuat sambata atacurile aeriene in Gaza , distrugand un turn de 13 etaje unde isi aveau birourile organizatii internationale de presa, in timp ce salvele de rachete palestiniene au lovit Tel Avivul, neexistand semne de incheiere a conflictului din ultima saptamana.Palestinienii au anuntat ca cel putin 140 de oameni, inclusiv 39 de copii, au fost ucisi in Gaza de la izbucnirea conflictului, luni.Israelul a raportat 10 morti, intre care doi copii.