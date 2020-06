Bogdan Achimescu la un pas de a fi rectorul Academiei de Arte din Cracovia

Ziare.

Bogdan Achimescu s-a nascut in 1965, la Timisoara, si este artist vizual. Intre 1979 si 1984 a fost elev al Liceului de Arta "Ion Vidu" din capitala Banatului. Studiile superioare le-a urmat la Institutul de Arte Vizuale "Ion Andreescu", din Cluj, si la Academia de Arte Frumoase din Cracovia, absolvindu-le in 1992. In 2001, a reprezentat Romania la Bienala de arta din Venetia, in cadrul Grupului Context. Lucrarile sale se gasesc in colectii publice in intreaga lume: MOMA - New York, Galeriile Uffizzi - Florenta, Albertina - Viena etc.Din 1999 pana in 2004, a fost cadru didactic universitar la o serie de universitati din Statele Unite ale Americii. Bogdan Achimescu traieste in Polonia din anul 1990, este casatorit si are o fiica si doi fii. La Academia din Cracovia lucreaza din anul 2007.Academia de Arte din Cracovia este cea mai veche institutie de acest tip din Polonia,aniversand, in 2018, doua secole de cand si-a promulgat propriul statut, desprinzandu-se din Universitatea Jaggielona (ea insasi infiintata in 1364). Din cei doua sute de mii de studenti din Cracovia, aproximativ o mie studiaza in facultatile Academiei: arhitectura interioara, conservare de opere de arta, grafica, design, intermedia, pictura si sculptura. Printre fostii studenti ai Academiei se numara pictori celebri, cum ar fi Moise Kissling, Wilhelm Sasnal, dar si regizori ca Andrzej Wajda si Roman Polanski.Alegerile pentru functia de rector al Academiei se deruleaza in umbra prezidentialelor foarte disputate din Polonia, dar si intr-o atmosfera de exceptie, datorita faptului ca, pentru prima data in cele doua secole de activitate, rectorul este ales de toti salariatii institutiei, plus o reprezentanta de 135 de studenti. In total, peste 540 de alegatori. De peste trei luni, Academia functioneaza in regim de pandemie, alegerile - si campania - se desfasoara electronic, iar campaniile decurg pe Facebook . Dupa ce au candidat sase cadre didactice, Achimescu a trecut in turul doi. Contracandidatul sau este extrem de popularul profesor Andrzej Bednarczyk, seful Scolii Doctorale a Academiei.